建交30周年：哈萨克斯坦和塞浦路斯外长相互致贺信

哈通社/努尔苏丹/4月4日--据外交部消息，2022年4月2日是哈萨克斯坦和塞浦路斯建交的30周年。

纪念建交30周年框架下，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德与塞浦路斯外交部长约翰尼斯·卡苏利迪斯相互致贺信。

建交以来，哈塞合作逐年加强，双方在政治、贸易、经济、文化、人道主义等领域的合作达到了高水平。

此外，在两国议会中设立的合作小组为加强议会间联系做出了重要贡献。

两国外交部定期举行双边会晤，其中包括在联合国大会框架下的会议。十年前，即2012年4月2日，塞浦路斯外交部长埃拉托·科扎库-马库利斯对哈萨克斯坦进行了首次正式访问。 2019年5月，塞浦路斯外交部长尼科斯·赫里斯托杜利迪斯访问了阿斯塔纳。

双边关系最重要的领域之一是贸易和经济。 塞浦路斯是哈萨克斯坦的主要投资者之一。 2005-2020年，塞浦路斯投资者对哈萨克斯坦经济的投资达到了28亿美元。在此期间，哈萨克斯坦企业家对塞浦路斯经济的投资为13亿美元。

2019年5月，两国签署了《避免双重征税协议》。 2020年，塞浦路斯-哈萨克斯坦商业协会在尼科西亚成立。

双方高度重视通过司法部和检察长办公室开展法律领域的合作。

【编译：阿依波塔】