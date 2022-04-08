哈萨克斯坦与瑞典建交30周年 两国外长相互致贺信

哈通社/努尔苏丹/4月8日-- 据外交部消息，2022年4月7日是哈萨克斯坦和瑞典建交30周年之日。30年前，即1992年4月7日，哈萨克斯坦共和国与瑞典王国正式建交。

这一纪念日框架下，哈萨克斯坦外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德与瑞典外交部长安·林德相互致以了祝贺。

哈萨克斯坦外长在贺信中指出，两国在环保、农业、运输和物流领域的合作潜力巨大。瑞典外长则就两国之间的友谊与合作关系表达了感谢。

瑞典是哈萨克斯坦在欧盟的重要政治伙伴。 自2004年10月哈萨克斯坦总统首次对瑞典进行正式访问以来，双方已举行了数十次不同层次的互访和联合活动。

瑞典企业对扩大与哈萨克斯坦的投资和经贸合作表现出了浓厚兴趣。尽管受到了Covid-19 大流行的负面影响，但两国间的相互贸易呈现出了积极趋势。

根据2021年的结果，哈萨克斯坦与瑞典之间的贸易额为2.313亿美元。 （其中，出口 - 5900 万，进口 - 1.723 亿），较 2020 年（1.913 亿美元）增长 18%。

从瑞典流入哈萨克斯坦的直接投资也在迅速增长。据官方统计，2005-2021年，瑞典对哈萨克斯坦经济的直接投资达到了4.5亿美元。

当前，哈萨克斯坦有50多家哈瑞合资公司，其中包括爱立信、沃尔沃、阿特拉斯·科普柯等国际知名企业 。

建交以来，两国还持续发展了文化和人道主义领域的合作。 瑞典的教育体系以其高质量而闻名于世，哈萨克斯坦大学有意与瑞点扩大教育领域合作，特别是在技术专业方面。 截至当前，已有130多名哈萨克学生在博拉沙克奖学金项目框架下赴瑞典学习。

根据30年的合作结果，哈萨克斯坦和瑞典在多个领域开展了成功合作，并愿进一步加强各领域的合作对话。

【编译：阿依波塔】