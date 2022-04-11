哈萨克斯坦和爱尔兰建交30周年

哈通社/努尔苏丹/4月11日 – 哈萨克斯坦与爱尔兰之间建立正式外交关系已有30年。

在这30年当中，两国建立了建设性的政治关系、互利的经贸合作，并显着扩大了文化和人道主义领域的相互联系。

在联合国和欧安组织等国际组织框架下，努尔苏丹与都柏林实现了有效的合作，双方均坚持民主、人权和法治等普世价值观。

爱尔兰曾支持哈萨克斯坦参选2017~2018年联合国安理会非常任理事国职务，而哈萨克斯坦也支持爱尔兰参选2021~2022年联合国安理会非常任理事国。

爱尔兰是一个经济高速发展的国家，在创新领域居于国际前列。许多领先的IT国际企业，如苹果、谷歌、Facebook、亚马逊、IBM、微软、Ebay、甲骨文等，都将其欧洲总部设置在爱尔兰。

哈萨克斯坦对爱尔兰在 IT 开发方面的经验以及其为跨国公司的良好运营所创造的条件方面的经验有着浓厚的兴趣。

爱尔兰还是欧洲最大的牛肉和奶制品出口国。哈爱两国在农工综合体方面也有着巨大的合作潜力。

金融领域是双方最有前景的合作领域之一。2021年，哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心与爱尔兰中央银行签署了一份旨在保护投资者、加强市场和金融诚信、维护信任和金融稳定方面的合作文件。

2021年哈萨克斯坦与爱尔兰之间的双边贸易额达到了1.4亿美元，同比增长14.2%。目前，有40多家两国合资企业在哈萨克斯坦运营。来自爱尔兰的直接投资达到了1.3亿美元。

哈萨克斯坦与爱尔兰在教育领域也有着长期的合作，双方在英语教育培训方面开展了有效的工作。

哈萨克斯坦外交部表示，两国目前的合作状况反映了双方进一步加强政治、经济和文化关系的愿望。

【编译：木合塔尔·木拉提】