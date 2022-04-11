哈萨克斯坦与以色列建交已满30周年

哈通社/努尔苏丹/4月11日 – 2022年4月10日是哈萨克斯坦与以色列建交30周年纪念日，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部长穆赫塔尔·特列吾别尔德与以色列外交部长亚伊尔·拉皮德互致贺信。

根据哈萨克斯坦外交部发布的消息，建交30年来，哈萨克斯坦与以色列之间的双边关系逐年加深，双方在政治、经贸和人文领域的互动达到了非常高的水平。

双方已经建立了定期性的高规格外交会晤机制，外交部之间的定期磋商会议和议会间合作成果斐然。

两国在亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）框架下开展良性互动，以色列代表还积极地参与到了哈萨克斯坦倡议发起的世界和传统宗教领袖大会的工作当中。

哈以双边关系的重要方向之一是经贸领域。1992年哈萨克斯坦与以色列建立了经贸合作联合委员会。2021年以色列对哈萨克斯坦经济的直接投资为3300万美元。

在医疗卫生领域，两国之间开展了卓有成效的合作，双方专家定期性的进行经验交流。此外，农业领域的合作也在蓬勃发展当中。

从哈萨克斯坦迁居至以色列的犹太裔居民，至今仍发挥着两国民间交往的重要桥梁作用。

【编译：木合塔尔·木拉提】