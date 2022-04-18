哈通社/努尔苏丹/4月18日--哈萨克斯坦可再生能源电力产量增加 30%。

据energyprom.kz网站消息，截至今年年初，哈萨克斯坦可再生能源装机容量达到2000兆瓦，较去年同期增加 23%。

值得一提的是，与2016年相比，可再生能源设施装机容量增长了6.8倍。 其中，太阳能发电装机容量占绝大部分，还有 34% 为风力发电装机容量。 其次是小型水力发电厂（281 兆瓦）和生物质发电厂（7.8 兆瓦）。

去年，哈萨克斯坦可再生能源发电量较前年增长30.1%，达到了42亿千瓦/小时。可再生能源设施发电量在总发电量中的占比达到了3.7%。

在替代能源中，42.1%（18亿千瓦时）的发电来自风电场，年增长率为65%。来自太阳能发电厂 的为 16 亿千瓦/小时，小型水电站 - 7.997 亿千瓦/小时，生物发电厂 - 300 万千瓦/小时。

据 bp.com 网站发布的数据，2020 年，全球通过可再生能源设施生产的电力同比增长 12.8%，达到 了3.1 万亿千瓦/小时。全球可再生能源领先生产国为中国、美国和德国。 TOP-3 国家占全球可再生能源发电总量的 52.3%。

独联体国家中，乌克兰的可再生能源发电量排名第一，发电量达97亿千瓦/小时，同比增长83.9%。 位居第二和第三的分别是哈萨克斯坦（该网站发布的数据与哈萨克斯坦能源部不数据有所不同，为 37 亿千瓦时）和俄罗斯（35 亿千瓦时）。

【编译：阿依波塔】