哈萨克斯坦和丹麦迎来建交30周年

哈通社/努尔苏丹/5月6日 —— 今天是哈萨克斯坦和丹麦建立外交关系的第30周年。

在此期间，哈萨克斯坦和丹麦在互利合作的共同愿望基础上，为解决国际问题和加强全球安全作出贡献，建立了相互信任的合作关系。

据外交部消息，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德与丹麦外交大臣耶珀·科弗德（Jeppe Kofod）相互致贺信，庆祝这一重要的纪念日。

哈萨克斯坦外长邀请丹方继续为双边合作关系的发展共同努力，而丹麦外交大臣表示愿意进一步加强在区域安全和繁荣发展领域的合作，以及欧洲安全与合作组织框架下的相互协作。

尽管受新冠疫情影响，近三年哈萨克斯坦与丹麦之间的贸易量不断增长。2021年，双边贸易总额达1.176亿美元（2019年为6620万美元、2020年为8030万美元）。

目前，哈萨克斯坦境内共有30多家丹麦合资企业。据央行数据，丹麦2005年以来对哈萨克斯坦的直接投资额达1.85亿美元。

哈丹两国在农业领域的双边合作关系得到了有效发展。2021年，丹麦农企代表团对阿拉木图和阿克莫拉州进行访问，并就在哈萨克斯坦落实一系列农业投资项目进行了协商。

【编译：小穆】