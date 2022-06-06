今天是哈萨克斯坦与挪威建交的30周年

哈通社/努尔苏丹/6月6日--30年前的今天，哈萨克斯坦与挪威建立了外交关系。

据外交部消息，挪威是哈萨克斯坦在欧洲最重要的合作伙伴之一。建立合作关系的短短几十年来，两国建设性政治对话蓬勃发展，互利经贸合作领域显着扩大。

两国在国际议程上的许多问题上保持共同立场，并在联合国、欧安组织和其他国际组织框架下开展着密切合作。

两国都对国际安全作出了重大贡献。 具体来说，挪威加入了支持在哈萨克斯坦境内建立国际原子能机构低浓铀银行的国家，并成为该国际倡议的捐助者之一。

双方正在全面努力，进一步扩大经济合作。2021 年，双边贸易额翻一番，达到了 8500 万美元。 目前，哈萨克斯坦有17家挪威合资企业。 挪威对哈萨克斯坦经济的投资为1.64亿美元。

同时，双方也高度重视发展人文人文关系。 2002 年，联合国教科文组织和挪威文化遗产局共同实施了一个项目，以开发、保存和展示塔姆哈勒（Tamgaly ）考古景观岩画。 因此，2004 年，岩画被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

向世界展示哈萨克文化框架下，两国首次合作将阿拜作品选集和《阿拜箴言录》翻译成了挪威语。

两国政府正在扩大合作范围，以进一步深化哈挪合作潜力。

【编译：阿依波塔】