在乌兹别克斯坦的哈萨克国家中心成立满30周年

哈通社/努尔苏丹/6月13日--在乌兹别克斯坦的哈萨克国家中心成立满 30 周年。

举行乌兹别克斯坦哈萨克国家中心成立30周年庆祝活动的目的是，展示自乌兹别克斯坦共和国独立以来为加强民族间关系、为多民族和平共处创造条件而展开的相关工作。

乌兹别克斯坦政府国际关系和对外友好委员会主席鲁斯坦别克·库尔班诺夫、哈萨克斯坦驻乌兹别克斯坦大使达尔罕•萨特巴勒和乌兹别克斯坦哈萨克文化中心负责人塞热克·乌塞诺夫等出席活动。

这一重要活动自对哈萨克著名毕官托列毕陵墓祭奠开始。

活动框架下，在以穆尔扎·乌勒科别克命名的乌兹别克斯坦国立大学组织了一场《在乌兹别克斯坦的哈萨克人：经济、科学和文化》主题科学实践研讨会。

此外，在霍加•阿赫梅特•亚萨维哈萨克-土耳其国际大学和阔尔库特阿塔克孜勒奥尔达国立大学、阿吾艾佐夫南哈州国立大学等哈萨克斯坦一系列大学的共同参与下，举行了《教育》展。

为期两天的活动框架下，还在位于塔什干市的《突厥斯坦》音乐厅举行了音乐会， 音乐会在哈萨克斯坦«同胞基金»和奇姆肯特市政府的支持下组织。

当前，乌兹别克斯坦有7个哈萨克文化中心和360个哈萨克语学校。在乌兹别克斯坦教育机构中，有20多名高级科学家是哈萨克族。在政府机构中，有3名最高会议立法院（议会下院）和2名参议院（议会上院）议员，以及500多名地方议会议员是哈萨克族。

值得一提的是，乌兹别克斯坦有6家媒体用哈萨克语发布新闻。

【编译：阿依波塔】