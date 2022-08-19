哈萨克斯坦和葡萄牙外交部就建交30周年发表联合声明

哈通社/努尔苏丹/8月19日 —— 据外交部消息，哈萨克斯坦和葡萄牙外交部19日就建交30周年发表联合声明。

声明全文如下：

2022年8月19日是哈萨克斯坦共和国与葡萄牙共和国之间建立外交关系的30周年。这些年里，双方基于两国人民友谊的双边合作关系得到了进一步加深。我们对两国发展发挥重要作用的哈萨克社区在葡萄牙的融合表示满意。

双方共同认为，2022年是两国在新冠疫情后恢复政治、外交和经济合作的阶段。与此同时，努尔苏丹与里斯本之间的双边贸易量接近了疫情前的水平。

双方为进一步提高双边政治领域的合作，继续积极组织高级别互访和政治磋商会议。

哈萨克斯坦与葡萄牙之间的合作和友谊不仅限于双边关系。双方在联合国框架下的国际组织，其中在安理会的相互协作有着丰富经验。与此同时，双方在哈萨克斯坦与欧盟之间的扩大战略合作伙伴关系协议，以及欧洲安全与合作组织框架下建立了有效合作。目前，哈萨克斯坦外交官海拉特·阿布德拉赫曼诺夫担任着欧安组织少数民族问题高级专员，而葡萄牙外交官特蕾莎·里贝罗则担任着欧安组织新闻自由专员。

我们认为，今天到来的建交30周年是重申造福两国人民，以及加深两国政治、经济和人文领域双边合作共同承诺的好时机。

【编译：小穆】