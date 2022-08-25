今天是哈萨克斯坦与比利时建交的30周年纪念日

哈通社/努尔苏丹/8月25日--据外交部新闻消息，今天是哈萨克斯坦和比利时建交的30周年纪念日。

30年来，两国之前的密切政治合作，互利经贸合作和两国人民之间的友好关系得到了稳步发展。

高级别可靠对话对哈萨克斯坦和比利时双边和多边合作的发展具有重要作用。 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在 2021 年 11 月对布鲁塞尔进行正式访问期间指出，哈萨克斯坦将比利时视为欧盟重要的政治和经济伙伴。

议会间合作也对哈比关系尤为重要，友好小组的成立起到了促进议会间关系作用。

哈萨克斯坦和比利时之间牢固的政治关系和全面法律框架为实现贸易、经济和投资领域的潜力奠定了有利的基础。

比利时是哈萨克斯坦在欧盟成员国中的重要贸易伙伴之一。 2021年，相互贸易额达4.197亿美元。 2005-2021年间，比利时对哈萨克斯坦的直接投资达99.6亿美元。

目前，哈萨克斯坦有70多家比利时合资公司。

除政治和经济合作之外，文化和人道主义合作也取得了丰硕的成果。具体来说，为比利时公民提供了翻译成法语和荷兰语的哈萨克著名诗人、哈萨克书面文学的奠基人阿拜•库南巴吾勒的作品。哈萨

克斯坦电视台还播放了比利时作家、剧作家莫里斯·梅特林克的作品。

哈比关系经过30年的建设性互动，已成为造福两国公民的互利合作的典范。

【编译：阿依波塔】