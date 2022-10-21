哈萨克斯坦和克罗地亚迎来建交30周年

哈通社/阿斯塔纳/10月21日--10月20日，是哈萨克斯坦共和国和克罗地亚共和国正式建立外交关系30周年。

两国建交30周年之际，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与克罗地亚总统统佐兰·米拉诺维奇，哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德与克罗地亚外交部部长戈尔丹·格尔里奇·拉德曼互致贺电。

为纪念这一重要时刻，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科与克罗地亚驻哈大使雷菲克·萨巴诺维奇20日在阿斯塔纳举行会晤。

在过去30年，两国之间基于相互信任和尊重的互利合作关系稳步加强。通过共同努力，两国关系始终保持高水平运行。两国保持定期政治对话，实现使团互访，并为继续发展两国关系奠定了坚实的法律基础。议会间、地区间商业、文化、人文合作互动正在发展。

阿斯塔纳和萨格勒布主张在相互尊重原则基础上促进两国在世界舞台上的合作。两国在联合国、欧安组织和其他国际组织框架内，就国际安全和国际反恐，以及应对有组织犯罪、毒品贩运、非法移民等跨国挑战风险方面进行着密切合作。

克罗地亚-哈萨克斯坦友好协会不仅为发展文化关系，而且为加强两国之间全面互动做出了重大贡献。

近几年，哈萨克斯坦与克罗地亚之间外贸总额保持着稳定增长趋势。据哈萨克斯坦统计数据，2021年双方贸易额共计6.8096亿美元。2022年上半年，哈萨克斯坦和克罗地亚之间的贸易额共计3.49亿美元，同比增长82%。20多家克罗地亚公司在哈萨克斯坦注册成立分支机构，涉及建筑、制药、信息技术、食品工业和贸易等领域。双方在运输物流，海事基础设施、旅游和体育等领域达成了多项合作协议。

过去30年取得的诸多成就，印证了双方进一步加强双边合作以造福两国人民的真诚意愿。

【编译：阿遥】