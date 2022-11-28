哈俄总统签署建交30周年联合宣言

哈通社/莫斯科/11月28日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日同俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京举行了会晤。

会谈中，托卡耶夫感谢普京的祝贺和热情问候，并高度评价了两国合作关系水平。

-首先，感谢您祝贺我再次当选哈萨克斯坦总统。实际上，这是我连任后的首次外访，对俄罗斯联邦。这具有深刻的政治意义。当然，此次访问具有象征性意义。今年，我们迎来了建交第30周年。今天，我们将签署有关这一历史时刻的联合宣言。-他说。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦和俄罗斯之间的经贸合作得到了积极发展。

-对哈萨克斯坦来说，俄罗斯联邦仍旧是主要战略合作伙伴国家，今后也是如此。我们在各个领域都有深厚的关系。今天，我们在奥伦堡成功召开了地区间合作论坛。尽管受疫情时期的困难，两国之间的相互贸易达到了245亿美元。我们有将俄罗斯资本吸引至我国的宏伟计划。 作为国家元首，我和我国政府将竭尽全力确保俄罗斯资本在互利条件的基础上在哈萨克斯坦稳定运作。可以说，我们对两国合作发展水平感到满意。因此，需要向前迈进。正是为了这个目的，我特地来到了这里。-总统说。

弗拉基米尔·普京再次祝贺托卡耶夫在总统选举中获胜，并祝愿其工作顺利。

-首先，我真诚地祝贺哈斯穆·卓玛尔特·科梅尔吾勒。他再次当选哈萨克斯坦总统后，选择俄罗斯为首次正式访问的国家。我想再次祝贺他在选中获胜，并祝愿在政治和经贸领域开展的所有改革取得有效成就。-他说。

俄罗斯总统还指出了哈俄合作关系的高速发展和特殊性。

-当然，我们经常会会面。每次会谈都会讨论重要的问题。首先，我们讨论经济问题。因为，这是我们在各个领域取得成功的基础。就在刚刚，我们共同出席了定期举行的地区间合作论坛。我相信，双方在论坛上取得了实际成果。2021年，双边贸易稳步增长。2022年也保持了该趋势。与此同时，我们在传统和高科技领域都在开展有效工作，这对未来至关重要。-普京说。

会谈中，哈萨克斯坦和俄罗斯总统在相互信任和建设性的基础上确定了进一步加强双边伙伴关系的方式。此外，加强工业合作和交通物流领域经济活动仍将是主要任务。

最后，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和弗拉基米尔·普京签署了哈萨克斯坦共和国和俄罗斯联邦建交30周年联合宣言。

【编译：小穆】