美国冬季风暴遇难者人数升至30人

哈通社/阿斯塔纳/12月26日--据中新社援引美国媒体报道，席卷全美的冬季风暴已致至少30人遇难。救援部门表示，由于部分地区的积雪将一些居民困在屋内，预计遇难者人数还将上升。

美联社说，这场冬季风暴的规模几乎史无前例，影响全美超过60%的人口。当前，五大湖附近«炸弹气旋»引发的暴风雪已使相关城市应急响应工作陷入瘫痪。纽约州伊利县多地降雪量超过100厘米，当地遇难者人数持续增加，截至25日总数已达7人，«有些是在汽车里被发现，有些是在街上的雪堆里被发现»。

气象学家表示，虽然冬季风暴正在减弱，但包括布法罗市在内的纽约部分地区的降雪还未结束，可能将持续到26日。伊利县县长波隆卡兹警告，救援人员无法及时进入一些住宅，不排除还有更多人丧生。

为应对紧急情况，美国多地设立了临时避难所。然而，由于暴风雪天气导致道路受阻，人们想要到达避难所也并非易事。据报道，马里兰州的伊隆加23日驾车和他的女儿们一起启程前往加拿大，途中在纽约州布法罗市被困，他们不得不冒着暴风雪走路到达避难所。

美国有线电视新闻网(CNN)说，最近几天，全美各地都报告了与冬季风暴有关的死亡事件，涉及纽约州、科罗拉多州、俄亥俄州、堪萨斯州、肯塔基州、密苏里州、田纳西州、威斯康星州等。寒冷的天气将对被困者继续造成潜在的生命危险。

不过，恶劣天气导致的断电情况正在改善。据美国一家监测供电状况的网站数据，截至25日晚，全美处于停电状态的住宅和商业设施已降至约15万户。此外，航班延误状况也有所改善。美国航班跟踪网站数据显示，截至25日下午5时，当天约有2200架次国际国内航班被取消，相比前两日呈下降趋势。