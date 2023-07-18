联合国总部举行哈萨克斯坦消除不平等和促进数字发展30周年对话活动

哈通社/阿斯塔纳/7月18日--“变革路上的伙伴关系：哈萨克斯坦消除不平等和促进数字发展30周年”对话活动日前在纽约联合国总部举行的。

哈萨克斯坦国家经济部部长阿勒别克·库安特洛夫、劳动和社会保障部副部长叶尔波勒·沃斯潘诺夫以及哈萨克斯坦议会参议院、哈萨克斯坦外交部和哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部代表参加此次活动。

阿勒别克·库安特洛夫部长表示，迄今为止，联合国开发计划署在哈萨克斯坦实施了超过200个项目，总金额超过2亿美元。

他强调哈萨克斯坦愿进一步加强与联合国开发计划署的合作，共同促进2021-2025年国别方案成功实施。

-我们全力支持国别方案的贯彻落实，方案将在国家发展的四个优先领域得到实施：解决区域发展不均衡和社会弱势群体问题，加强国家治理有效性和强化国家机构问责制，促进经济多元化和实现可持续发展目标，以及应对气候变化和自然灾害。-他说。

为了推进国别方案的成功实施，阿勒别克·库安特洛夫表示需要建立一个全新的可预测的融资机制，该机制应成为国家融资的主要工具。

叶尔波勒·沃斯潘诺夫介绍了哈萨克斯坦与联合国开发计划署合作的旗舰项目——«家庭数字卡»。该项目旨在创建一个创新平台，快速有效地向弱势家庭提供国家支持。

【编译：阿遥】