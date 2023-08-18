里海举行舰艇阅兵为哈萨克斯坦海军成立30周年献礼

哈通社/阿克套/8月18日--为庆祝哈萨克斯坦武装力量海军成立30周年，位于里海之滨的阿克套市海域举行了盛大的舰艇阅兵仪式。

国防部第一副部长马拉特·胡赛恩沃夫中将、曼格斯套州州长努尔兰·诺海耶夫以及退伍军人代表出席了阅兵式，共同观看了这一庄严场面。

«哈萨克斯坦»号、«奥拉尔»号、«萨热阿尔卡»号和«曼格斯套»号导弹炮舰，以及«阿拉套»号布雷舰、«大自然»号和«扎伊克»号水道测量舰依次列队接受检阅。这些军舰在海岸线沿途整齐行进，舰炮齐射向观众致意。

随后，阅兵式陆地部分在城市堤坝上继续进行。阿克套驻防部队在军乐队的伴奏下，庄严行进，给观众留下了深刻的印象。

除此之外，观众还欣赏到了在军舰火力支援下，进行海上战术登陆的场景。

按照传统，海军官兵还参加了曼格斯套州老兵纪念仪式。苏联英雄荣誉获得者、前苏联飞行员-宇航员、哈萨克斯坦人民英雄托赫塔尔·阿吾巴克罗夫、海军少将拉特米尔·科姆拉托夫以及退役军人代表参加了向永恒之火敬献花圈的仪式。

阅兵式以庆祝哈萨克斯坦海军成立30周年节日礼炮活动来结束。

【编译：阿遥】