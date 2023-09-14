哈国贸易和一体化部长会见香港特首 建议将免签停留期延长至30天

哈通社/阿斯塔纳/9月14日--哈萨克斯坦贸易和一体化部部长阿尔曼·沙哈拉耶夫与香港特别行政区行政长官李家超举行会晤。

据贸易和一体化部新闻处消息，双方讨论了深化经贸合作相关议题。

-发展与中国的关系一直是哈萨克斯坦外交政策的优先方向之一。我们高度重视发展与香港的经贸和投资合作。我们一直在为外资提供有利的投资环境。哈萨克斯坦在发展有机产品生产领域有巨大的潜力，我们愿意向香港市场供应农产品和食品。-沙哈拉耶夫说。

他强调香港是全球最大的电子商务市场之一，表示哈萨克斯坦正在积极开拓国际市场，推动成品出口。包括在阿里巴巴电商平台开设国家馆，销售哈萨克斯坦商品超过5,000种，总额超过2.25亿美元。此外，哈萨克斯坦于今年5月在JD.com电商平台开设了国家馆。他还提到，哈萨克斯坦正在与中国通用技术、华为、XingXing等大型公司就发展电子商务展开谈判，期望与香港在此领域展开合作。

另外，哈方建议恢复直航，并将哈萨克斯坦与香港之间的免签措施有效期限从14天延长至30天，以促进旅游业的发展。

会晤结束时，沙哈拉耶夫代表哈萨克斯坦政府邀请李家超访问哈萨克斯坦。





【编译：阿遥】