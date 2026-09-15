30头亚洲野驴从阿勒腾耶米勒国家公园迁至伊犁－巴尔喀什自然保护区

在迁移过程中，相关部门开展了必要工作，以确保亚洲野驴安全运输并适应新的栖息环境。

下一阶段，专业人员将持续观察亚洲野驴的身体状况以及其适应新自然环境的情况。

生态和自然资源部专家表示，这项措施旨在恢复亚洲野驴的自然种群数量，扩大其分布范围，并保护我国生物多样性。

参与亚洲野驴迁移工作的包括阿拉木图州林业和野生动物区域稽查局、Охотзоопром国有公司、阿勒腾耶米勒国家自然公园以及伊犁－巴尔喀什国家自然保护区的专家。

据了解，亚洲野驴（学名：Equus hemionus）属于马科动物，是亚洲现存的野生马科动物之一。它体型介于马和驴之间，通常生活在荒漠、半荒漠和草原等开阔地带，以草、灌木等植物为食。

亚洲野驴历史上的分布范围较广，曾遍布中亚及亚洲其他地区。目前主要分布于蒙古、中国以及哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、印度和伊朗等国。由于栖息地减少、迁徙通道受阻以及人为活动等因素，其部分种群数量曾明显下降。

在哈萨克斯坦，亚洲野驴又被称为“库兰”。20世纪中期，哈萨克斯坦境内的野生库兰一度消失。此后，当地通过重新引入等方式逐步恢复种群。阿勒腾耶米勒国家公园是目前哈萨克斯坦最大的库兰种群所在地，近年来数量约为3600头。

随着种群数量恢复，阿勒腾耶米勒国家公园也成为哈萨克斯坦开展库兰重新引入的重要“种源地”。近年来，哈萨克斯坦持续将部分库兰迁往其他历史栖息地，包括伊犁－巴尔喀什自然保护区等地区，以扩大种群分布范围，恢复其历史栖息地。

亚洲野驴被列入哈萨克斯坦红皮书，是当地重点保护的野生动物之一。通过种群监测、重新引入和栖息地保护等措施，哈萨克斯坦正逐步扩大这一珍稀动物的分布范围，同时加强对生物多样性的保护。

据此前报道，哈萨克斯坦水利部门向霍尔尕勒津国家自然保护区输送了4000万立方米水，用于维持田吉兹—霍尔尕勒津金湖泊系统生态平衡，并保护火烈鸟栖息地。