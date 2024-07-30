巴黎奥运：哈萨克斯坦代表团30日赛程

根据阿斯塔纳时间的赛程安排，以下是哈萨克斯坦运动员的参赛情况：

12:00，射击

女子多向飞碟资格赛中，玛丽亚·德米特连科将为争取晋级全力以赴。

13:00，柔道

男子81公斤级32强淘汰赛，阿比莱汗·朱巴纳扎尔对阵匈牙利选手阿提拉·乌格瓦里。

13:00，柔道

女子63公斤级32强淘汰赛，埃斯美古丽·库尤洛娃将迎战奥地利选手露比安娜·皮奥维萨纳。

19:18，拳击

男子80公斤级预赛16强赛，努尔别克·沃拉尔拜将与澳大利亚选手卡勒姆·彼得斯一决高下。

20:45，射箭

男子个人1/32淘汰赛，依利发特·阿卜杜林对阵加拿大选手埃里克·彼得斯。

23:00，拳击

男子51公斤级预赛16强赛，萨肯·毕波森诺夫将迎战土耳其选手萨梅特·居姆什。

比赛时间可能会有所变动，运动员的出场时间也可能根据比赛进程有所调整。

2024年巴黎奥运会于7月26日至8月11日在巴黎举行，共有来自206个国家的约10500名运动员参加。本届奥运会上，哈萨克斯坦队派出了80名运动员，他们将参与25个项目的角逐。

【编译：阿遥】