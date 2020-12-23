新一批俄制苏-30SM战斗机运抵卡拉干达空军基地

哈通社/卡拉干达/12月23日 ——据国防部消息，新一批苏-30SM多用途战斗机23日运抵卡拉干达空军基地。

消息称，根据哈萨克斯坦与俄罗斯之间的军事技术合作协议，新一批俄制苏-30SM多用途战斗机交付给空军使用。

国防部部长努尔兰·耶尔梅克巴耶夫、武装力量空军总司令努尔兰·奥尔曼别托夫中将和卡拉干达州州长杰恩斯·哈斯姆别克出席战斗机交付仪式。

国防部长强调，该新型战斗机将有效提高我国空军防御能力。

空军总司令奥尔曼别托夫表示，新一批战斗机将在卡拉干达空军基地服役。为适应新型战斗机，飞行员们在塔勒德库尔干空军基地已完成了高水平飞行训练。

值得一提的是，哈萨克斯坦国防部与俄罗斯国防部于2015年就购买新型苏-30战斗机签署了协议。根据协议，伊尔库特公司将向哈方分期交付该型战斗机。

据悉，苏-30SM战机属于“4++”代战斗机，且技术标准接近5代机水平。作为苏-30MK系列的进一步改进型，该战机与苏-27最大的不同是增加了小鸭翼，采用串列双座布局。此外，苏-30SM还换装“雪豹”-E无源相控阵雷达，AL-31FP推力矢量发动机，升级了电传飞控系统。

新型苏-30SM战机的使用升限16300米，航程超过3000公里，最大速度2125公里/时，其最大起飞重量34吨，内油9.3吨，最大载弹量8吨，可全天侯执行全范围的战术打击任务。

【编译：小穆】