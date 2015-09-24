沙特麦加朝圣者踩踏事故死亡人数增至310人

哈通社阿斯塔纳9月24日电 综合外媒消息，当地时间24日上午，沙特圣城麦加附近的米纳地区发生朝圣者踩踏事故，目前至少造成310人死亡、450人受伤。米纳地处麦加以东5公里处，位于麦加通往阿拉法特山的途中。

事故发生时，数十万朝圣者正在进行"投石"仪式。过去几年，已有数百名朝圣者在这同一个仪式中遇难。

内政部发言人图尔基确认说："米纳发生了踩踏事故，目前民防组织正在应对。"官方已经派遣了4000名工作人员和220辆救护车前往米纳参加救援。 在这个仪式中，朝拜者向代表魔鬼的三根石柱投掷石块，意在重演先知亚伯拉罕朝恶魔投石、拒绝其诱惑的场景。 该仪式曾在20世纪80、90年代导致多起踩踏事故，并造成数百人死亡，因为通往三根小石柱的道路有一段非常狭窄。 发生在2006年的一起踩踏曾导致至少360人死亡。在那以后，沙特政府立起了三根大石柱，并耗资12亿美元在其附近修建了一座高达5层的桥，朝拜者可以在桥上扔石头。 据悉，今年有大约250万人前往圣城麦加进行一年一度的朝圣之旅，导致最近几日麦加事故频发。9月23日，因火车门发生故障，200多名朝圣者被困在一辆火车中，30多分钟后才获救，其中数十人昏阙。 9月11日，麦加一座清真寺周五发生吊车倒塌事故，造成至少107人死亡、238人受伤。调查人员称，强风暴可能是导致吊车倒塌的原因。