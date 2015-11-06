坚戈汇率再创新低 美元兑换坚戈达310

哈通社阿斯塔纳11月6日电 周五（11月6日），哈萨克斯坦证券交易所（KASE）早盘坚戈汇率再次创下历史新低，美元兑坚戈平均成交价达到307.53，较昨日上涨8.61点；人民币兑坚戈平均成交价达48.4675，较昨日上涨1.5675点。

而国内各城市的货币兑换点的美元报价已经达到310以上。根据kurs.kz 提供的兑换点最新报价，美元卖价最高为311.5坚戈，买价最低为307.5坚戈；人民币卖价最高为52坚戈，买价最低为45坚戈。 哈萨克斯坦央行5日下午发表声明称，从5日起，为了保存央行储备，央行将减少对汇市的干预。自哈萨克斯坦从8月20日起实行本币自由浮动汇率制后，坚戈就持续走低，当美元兑坚戈汇率达到280时，央行采取了干涉汇市政策，开始向市场抛售美元。截至昨日，央行已共抛售50多亿美元。 央行指出，减少对汇市的干预符合央行所持的本币自由浮动汇率制政策，并且当前汇率不会对国内金融稳定造成影响。 有关人士指出，本周汇市的急剧波动与央行行长易人有关。据传，新上任的央行行长达尼亚尔•阿克舍夫是持汇市自由化观点的人士。央行昨日发表的声明证明了这一传闻。市场对央行的声明反响剧烈，这也是今日坚戈再创新低的原因。与此同时，美联储或将于12月份加息的消息也一定的推高了美元价格。若今后哈萨克斯坦将实行更加市场化和自由化的货币政策的话，国际市场上的风吹草动都会对坚戈汇率带来一定影响。（撰稿：吴然） USDKZT 美元兑坚戈三个月内的行情（KASE）