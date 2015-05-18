汽车贷款优惠政策推动国产汽车销量环比猛增31%

哈通社阿斯塔纳5月18日电 据资本网援引哈萨克斯坦汽车贸易协会消息，汽车贷款优惠政策出台后，国产汽车4月份的销量为1168辆，较3月份相比猛增31.1%，其中最畅销的车型为现代伊兰特、丰田Fortuner、双龙Nomad、斯柯达昕锐、依维柯682 Tipper、标致301等。

消息称，2015年4月份，哈萨克斯坦新车销量共计9573辆，较3月份的8392辆增长14.07%；同时，俄罗斯进口的新车和二手车销售势头继续保持强劲，环比增长8.33%。但从总体上来说，新车和二手车市场4月份交易量较2014年同期相比下降28.29%。4月份哈萨克斯坦汽车平均价为18887美元。

哈萨克斯坦汽车贸易协会主席安德烈•拉维仁杰夫表示，汽车贷款优惠政策积极推动了国产汽车销量的增长，本月预计还将保持增长趋势。

为扩大国产汽车销量、保护国内市场，哈萨克斯坦政府于4月出台了汽车贷款优惠政策，并为此下拨了150亿坚戈。在优惠贷款计划框架下，国民可获得利率不超过4%的汽车贷款，期限为3-5年。但这一贷款计划仅限于购买国内组装生产的车型。官方预测优惠贷款政策有望使4000-6000辆国产汽车拥有主人。（编译：吴然）