土耳其宣布31省实行“禁足令” 各地出现抢购潮

哈通社/努尔苏丹/4月11日 —— 据中新网消息，当地时间10日深夜，土耳其宣布31省自11日起实施“禁足令”，为期48小时，预计有6400万人受到影响。在禁令生效前，各地出现抢购潮。

10日，土耳其新增新冠肺炎确诊病例4747例、新增死亡病例98例。目前，土耳其累计确诊病例达47029例，累计死亡病例破千例，达1006例。

据报道，内政部当地时间10日深夜宣布，31个省于11日、12日两天均实施24小时的“禁足令”。报道援引土耳其《每日晨报》网站消息称，这一禁令意味约6400万人或78%的人不准出门，除医院、药局、紧急服务、疗养院等特定从业人员之外，未遵守禁令者将会遭到罚款或拘留。

由于这项禁令于当地时间晚间10时许宣布，各地民众纷纷利用禁令生效前的大约2个小时抢购民生物资，原本已关门的面包店、杂货店、超级巿场等店家纷纷重新开张，门外大排长龙。

报道称，在巴尔基拉兹区(Balkiraz)一家面包店外，约有30位民众排队等待，有警察出动在现场维安。

内政部长索伊卢呼吁民众保持冷静，无需进行恐慌性采购，强调该项禁令将于当地时间12日24时结束。在此之前，土耳其已对65岁以上、20岁以下公民，以及慢性病患者实施“禁足令”。