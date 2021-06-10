俄国为租赁拜科努尔航天中心已向哈国支付31亿美元

哈通社/努尔苏丹/6月10日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）审议批准了《关于对1994年12月10日签署的哈萨克斯坦共和国政府与俄罗斯联邦政府之间拜科努尔航天发射综合体租赁协议进行补充修改的议定书》法案。

哈萨克斯坦数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛在10日的参议院会议上，就法案相关内容向议员们进行了阐述。

部长在介绍中指出，目前拜科努尔航天发射中心的工作一切正常。每年，俄方将会为租赁拜科努尔航天发射综合体，而向哈萨克斯坦共和国财政支付1.15亿美元资金。

在租赁该综合体的27年里，俄方总计支付了超过31亿美元的费用。

在考虑到哈俄双方国家利益的前提下，2004年两国政府达成了将拜科努尔租赁期限延长至2050年的协议。

巴格达特·穆辛还指出，在2020年，关于进一步发展拜科努尔市的长期发展规划得到了有效的落实。在这一国家规划的支持下，拜科努尔市居民的天然气使用费用下降了16倍。

据其介绍，2018年哈俄两国在彼得罗巴甫尔签署了《关于对1994年12月10日签署的哈萨克斯坦共和国政府与俄罗斯联邦政府之间拜科努尔航天发射综合体租赁协议进行补充修改的议定书》。

法案的批准不会对国家预算的收入带来影响，同时也无需哈国政府额外增加财政支出。协议已经得到了俄罗斯方面的批准。

经过相关审议和讨论，参议院批准了该法案。