哈萨克斯坦今年的税收收入同比增长了31%

哈通社/努尔苏丹/10月15日 – 据哈萨克斯坦收入委员会发布数据，2021年1~9月哈萨克斯坦国家预算税收收入执行度达到了预定计划的103.8%。与去年同期相比增长了17757亿坚戈，增幅30.8%。

与2020年同期相比，共和国预算收入中，最大的增幅来自以下几个行业：

石油出口关税收入增加3525亿坚戈，增长1.9倍；

企业所得税收入增加3908亿坚戈，增长44.9%；

从欧亚经济联盟国家进口增值税收入增加1715亿坚戈，增长 36.6%；

从第三国进口增值税收入增加1052 亿，增长 22.7%；

矿产开采税收入增加 1037 亿坚戈，增幅 46.8%。

大宗商品价格的持续上涨，包括包括石油上涨64.5%、铜上涨57.3%、铝上涨44.2%、锌上涨34.0%、白银上涨33.8%等，以及美元与坚戈汇率的坚挺，是推动税收收入增加的主要因素。

此外，今年1~9月，哈萨克斯坦与第三国的贸易额增长了8.2%，与去年同期相比增幅达到了28.7%。与此同时，占增值税收入40%的纳税大户营业额增长18.4%。这些都进一步促进了财政收入的增长。

【编译：木合塔尔·木拉提】