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    12:11, 25 11月 2021 | GMT +6

    一偷渡船在法国北部海域沉没31人死亡

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    哈通社/努尔苏丹/11月25日--据新华社援引法国媒体24日报道，一艘偷渡船当天在法国北部港口城市加来附近海域沉没，造成31人死亡。

    报道援引法国警方消息说，一艘偷渡船当天从法国北部港口城市敦刻尔克出发，在试图穿越英吉利海峡前往英国的途中沉没。

    法国内政部当天接到报告说，在加来附近海域发现数具漂浮的遗体。内政部长达尔马宁对媒体表示，沉船事故导致33人落水，其中31人死亡、2人获救。4名与这起非法偷渡事件相关的嫌疑人已被逮捕。

    法国总理卡斯泰在社交媒体上表示，这起沉船事故是一场«悲剧»。他对组织非法偷渡者予以谴责。

    法国总统马克龙当天在电视节目中表示，法国不会让英吉利海峡成为«坟场»，将采取措施让悲剧制造者受到惩罚。他同时呼吁欧洲边境管理局加强对欧盟外部边界的管控，并要求欧盟召开紧急部长级会议，商讨应对移民问题。

    近年来，大量非法移民试图从法国穿越英吉利海峡偷渡进入英国。据媒体援引法国海事警察部门的数据报道，今年以来，有超过3.1万名非法移民试图穿越英吉利海峡进入英国。本月20日，243名非法移民在乘船前往英国途中，在加来附近海域被救起。


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