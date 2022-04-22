加拿大通胀率刷新31年以来最高纪录

哈通社/努尔苏丹/4月22日-- 据中新网消息，加拿大人面对的通胀压力持续上升。据加拿大统计局4月20日发布的最新数据，该国今年3月的消费者物价指数(CPI)同比增长6.7%，创下1991年1月以来的最大增幅。

环比而言，加拿大3月份CPI上涨1.4%，也高于2月份1.0%的升幅。

统计覆盖的八大领域的价格继续普遍上涨。加统计局认为，价格上行的背景是加拿大住房市场面临持续的价格压力、供应链广泛受限、地缘政治冲突。种种因素对能源、商品和农业市场构成了影响。同时，加拿大3月份的就业状况继续向好，失业率降至历史最低，雇员平均时薪也出现上浮。

若不含汽油在内，加拿大3月份CPI同比增幅为5.5%。这也是自1999年有可比数据以来的最高值。

加统计局同日发布的3月新房价格指数显示，各地建筑成本继续攀升，令该国3月份新房价格同比上涨11%，较2月份上涨1.2%。新房价格在调查覆盖的27个大都市区中，有18个出现环比上涨。

统计还显示，尽管加拿大中央银行近期作出加息决定，但部分作为人口中心的大城市对新房的需求仍较强劲。卡尔加里3月份销量创历史新高；新房价格环比上涨4.1%，已连续3个月创下环比升幅纪录。同比而言，基奇纳-剑桥-滑铁卢地区、温尼伯、卡尔加里的新房价格均有逾23%甚至逾24%的明显涨幅。

加央行3月2日宣布进行2018年10月以来的首次加息，将基准利率由0.25%提升至0.5%。4月13日，加央行进一步加息至1%，同时宣布将开启量化紧缩政策。

加央行下一次调息窗口期是6月1日。舆论普遍认为，CPI持续上行将推动进一步加息。