哈萨克斯坦公民可免签入境世界31个国家

哈通社/阿斯塔纳/5月18日--哈萨克斯坦公民可持护照免签入境世界195个国家中的31个国家/地区。另外，有6个国家向哈萨克斯坦公民提供落地签证。

对哈萨克斯坦公民实施落地签政策的国家分别是：埃及、赞比亚、毛里求斯、纳米比亚、塞舌尔和泰国。

在乌兹别克斯坦需要停留5天以上的，在阿塞拜疆、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦停留30天以上的哈萨克斯坦公民需要在相关部门进行入境登记。

对香港、伊朗和阿曼，哈萨克斯坦公民可免签入境并停留14天。对阿根廷、巴西、马来西亚、马尔代夫共和国、阿拉伯联合酋长国、塞尔维亚、菲律宾、厄瓜多尔可免签入境并停留30天。对阿尔巴尼亚、安道尔、哥伦比亚、哥斯达黎加、摩尔多瓦、蒙古、俄罗斯、乌克兰可免签入境并停留90天，对亚美尼亚、圣文森特和格林纳丁斯可免签入境并停留180天。对格鲁吉亚可免签入境并停留1年。

此外，哈萨克斯坦公民也可免签入境韩国，并停留30天。但需要注意的是，自2022年4月1日起，前往韩国的公民需通过在线提交旅游行程，获得韩国电子旅游许可证。

【编译：阿依波塔】