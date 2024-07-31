07:15, 31 七月份 2024 | GMT +6
巴黎奥运：哈萨克斯坦代表团31日赛程
（哈萨克国际通讯社讯）7月31日，2024年巴黎奥运会进入第五个比赛日，哈萨克斯坦运动员将在铁人三项、拳击、射击和乒乓球等项目中展开激烈角逐。
根据阿斯塔纳时间的赛程安排，以下是哈萨克斯坦运动员参赛情况：
11:00，铁人三项
女子个人赛决赛，叶卡捷琳娜·莎巴丽娜
12:00，射击
男子50米步枪三姿资格赛 伊斯兰·萨帕耶夫、康斯坦丁·马利诺夫斯基
14:00，拳击
男子57公斤级预赛 16强赛、马哈姆德·萨比尔汗将于西班牙选手何塞·奎勒斯·布罗顿斯一决高下
18；00，乒乓球
男子单打16强赛、 基里尔·格拉斯门科将对阵埃及选手奥马尔·阿萨尔
20:30，竞技体操
男子全能决赛 米拉德·卡里米
8月1日 00：36 拳击
女子75公斤级预赛 16强赛 瓦莲京娜·哈尔佐娃对阵巴拿马选手雅典娜·贝伦
比赛时间可能会有所变动，运动员的出场时间也可能根据比赛进程有所调整。
2024年巴黎奥运会于7月26日至8月11日在巴黎举行，共有来自206个国家的约10500名运动员参加。本届奥运会上，哈萨克斯坦队派出了80名运动员，他们将参与25个项目的角逐。
【编译：阿遥】