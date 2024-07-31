巴黎奥运：哈萨克斯坦代表团31日赛程

根据阿斯塔纳时间的赛程安排，以下是哈萨克斯坦运动员参赛情况：

11:00，铁人三项

女子个人赛决赛，叶卡捷琳娜·莎巴丽娜

12:00，射击

男子50米步枪三姿资格赛 伊斯兰·萨帕耶夫、康斯坦丁·马利诺夫斯基

14:00，拳击

男子57公斤级预赛 16强赛、马哈姆德·萨比尔汗将于西班牙选手何塞·奎勒斯·布罗顿斯一决高下

18；00，乒乓球

男子单打16强赛、 基里尔·格拉斯门科将对阵埃及选手奥马尔·阿萨尔

20:30，竞技体操

男子全能决赛 米拉德·卡里米

8月1日 00：36 拳击

女子75公斤级预赛 16强赛 瓦莲京娜·哈尔佐娃对阵巴拿马选手雅典娜·贝伦

比赛时间可能会有所变动，运动员的出场时间也可能根据比赛进程有所调整。

2024年巴黎奥运会于7月26日至8月11日在巴黎举行，共有来自206个国家的约10500名运动员参加。本届奥运会上，哈萨克斯坦队派出了80名运动员，他们将参与25个项目的角逐。

【编译：阿遥】