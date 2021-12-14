哈萨克斯坦建筑行业职工平均工资增长32.5%

哈通社/努尔苏丹/12月14日 -- 根据哈萨克斯坦国家统计局数据，截至2021年三季度，哈建筑行业从业人员64.07万人，同比增长3%。

按地区统计，建筑行业从业人员最多的地区依次为努尔苏丹市（7.47万人，+11.3%）、阿拉木图市（7.4万人）和突厥斯坦州（5.93万人）；从业人员最少的地区为北哈州（1.12万人，-2.9%）。建筑行业从业人员数量增长最快的为东哈州（3.41万人，+25.3%），减少最快的为卡拉干达州（3.59万人，-7.6%）。

据哈巴尔24小时电视台报道，目前，哈建筑行业劳动力严重紧缺。同上年相比，建筑行业空缺岗位数量大幅增长53%。造成建筑行业劳动力短缺的主要原因是房地产行业需求大幅增长。

目前，哈建筑行业职工平均月工资为31.43万坚戈，同比增长32.5%；扣除物价因素，实际增长21.9%。其中，平均工资最高的地区为阿特劳州（46.54万坚戈，+44.3%）、曼格斯套州（33.61万坚戈）和努尔苏丹市（33.05万坚戈）；平均工资最低的地区为克孜勒奥尔达州（16.68万坚戈，+11.8%）。