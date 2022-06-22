哈通社/努尔苏丹/6月22日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增32例经PCR检测确诊的COVID-19病例，同时有11人自COVID-19中康复。

新增的32例位于： 努尔苏丹市 - 7 、阿拉木图市 - 18、 奇姆肯特市 - 1 、阿克莫拉州 -1、 阿克托别州 - 1 、 阿特劳州 -1 、西哈州 - 1 、卡拉干达州 -1 、克孜勒奥尔达州 -1；

新康复11例位于： 努尔苏丹市 - 1 、阿拉木图市 - 9 、卡拉干达州 - 1；

根据哈萨克斯坦卫生部22日发布的消息，当前全国有225名患者在接受有关COVID-19的治疗。

其中，42人住院接受治疗，183人接受门诊治疗（居家隔离）。

住院患者中，3人的病情严重， 有1名患者正在使用呼吸机协助治疗。

截至目前，全国累计新冠感染病例 1 306 014例，其中有1 292 180人痊愈出院，13 662名患者病逝。

此外自2020年3月15日至今，临床表现与新冠肺炎相似但PCR检测为阴性的肺炎病例累计登记有89 222例， 其中83 678例康复，5354名患者病逝。