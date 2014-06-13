约320名年轻人接受圣战组织培训 潜伏法国威胁欧洲

哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，法国成为伊斯兰圣战组织锁定的主要目标，法国社会安全面临挑战，同时，法国反恐协调人卡尼尔表示，还没有迹象表明圣战组织要立刻采取行动，但是参加过圣战的法国人可能对欧洲其他国家进行恐怖行动。

法国国际广播电台中文网11日报道，两年前伊斯兰圣战狂热追随者梅拉赫在图卢兹犹太学校枪杀4人，其中有3名学生，引起法国人对社会安全的担忧。今年5月底在布鲁塞尔犹太博物馆发生参加过圣战的穆斯林信徒奈穆什开枪杀人惨案，在短短的几分钟内，奈穆什开枪杀害了4名游客。随后法国警察在法国南部城市马赛的一个汽车站逮捕了这名29岁的嫌疑犯。 奈穆什随身携带的步枪，手枪类似袭击时使用的武器和进行圣战的标志。 根据法国警方的消息，奈穆什来自法国北部的鲁贝，曾经多次因为犯罪做过监狱，他出来监狱后，他立刻前往叙利亚，加入伊斯兰武装分子行动，在圣战组织的基地受过作战训练，随后至少在叙利亚参加战斗一年。奈穆什离开叙利亚后很快就前往布鲁塞尔持枪杀人。 法国反恐专家卡尼尔接受《费加罗报》专访表示法国社会潜伏着上百名恐怖分子，他们已经受到法国反恐部门的监控，圣战组织威胁的阴影笼罩欧洲。他表示，法国有大约850人离开法国参加圣战，有大约320名参加圣战的法国人回国。参加圣战的法国人离开法国后，首先在土耳其与叙利亚边境受到家里亲戚，朋友和线人的接应。伊斯兰极端组织对他们身体健康状况了进行考察。随后，他们接受作战训练和《可兰经》学习，这段时间从两个星期到一个月不等。最后，他们被送到战场，或者去汽车站等待进行恐怖行动。还有一些人去叙利亚和伊拉克进行自杀式爆炸行动。 这些来自法国的青年，受过作战训练，还参加过战争，因此当他们返回欧洲后，会严重威胁欧洲社会安全。法国专家指出，在叙利亚的战争生活，让这些回到法国的伊斯兰极端信徒更加危险，因为他们亲手过杀人，亲眼目睹过战争的残酷，他们变得更加暴力，是那些在欧洲安全环境下成长的人难以想象的。对于这些参加过圣战的年轻人来说，杀人已经成为一件普通的事情。另外，法国专家指出，一些回法国参加过圣战的青年人，他们有明显的心理疾病和参加战争后的遗留症，与那些曾经参加过阿富汗，越南战争的老兵有同样的战争后遗症，他们患病，受伤，心理不正常。不同的是，他们没有接受治疗，因此对法国和欧洲社会安全威胁更大。 法国反恐专家认为这些参加过圣战，回到法国的年轻人如同在法国社会的定时炸弹，这些法国人受到圣战组织的特别培训，目的是让他们随时可以对欧洲其他国家也进行圣战威胁。这些年轻人会讲法语，容易混入欧洲社会，如果需要时他们会对欧洲其他国家进行圣战行动，因为他们会制造炸弹，进行自身爆炸时候头脑冷静 。对于法国安全部门来说，这些不同面孔的潜在恐怖分子是对法国社会的最大威胁。 法国警察对恐怖分子的活动采取不同的应对措施，很难对每个潜在的恐怖分子进行24小时跟踪，因为跟踪一名嫌疑犯至少需要20多名警察，但是法国已经开始加强对个别的恐怖分子的监控。 另外，法国是宗教信仰自由的社会，法国军人在马里和阿富汗，法国在中非执行维和任务。因此也伊斯兰圣战组织攻击的主要目标。虽然还没有迹象显示伊斯兰极端分子要离开对法国采取行动，但是法国社会安全受到威胁。