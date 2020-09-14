哈萨克斯坦今年已对华供应铁矿石320万吨

哈通社/努尔苏丹/9月14日 -- 哈萨克斯坦欧亚集团旗下的铁矿石巨头SSGPO JSC在8月份运输了140多万吨矿石。欧亚集团的物流运营商TransCom LLP在疫情期间极其困难的运输条件下通过JSC NC KTZh网络提供了稳定的运输服务。

在向中国运输方面，物流公司运送了超过61.8万吨的铁矿石原料，创造了一个新的记录，比2012年最高历史数据多了3.5万吨。

尽管存在疫情、检疫措施和随之而来的种种困难，参与这次运输任务的人数达到了创纪录的水平。共有6000多辆运输车辆在这条线路上，公司在艰难的情况下成功组织了如此大规模的货物运输工作。

TransCom LLP运输管理部门负责人指出，考虑到中国铁矿石运输计划的规模，公司提前做了运输计划，寻找车辆，合理调配资源，包括准备和修理出口货车，同时，还为出口中国的车辆组织全天候培训。并与KTZ的同事进行了实时交流，召开电话会议，随时解决出现的问题，保障运输工作顺利进行。

运输到中国的铁矿石数量从2020年4月开始增加。2020年的1-8月，TransKom LLP共向中国运送了320万吨铁矿石。根据初步计划，到年底还剩150万吨。

哈萨克斯坦»欧亚集团»为跨行业经营集团，旗下有5个矿山开采和运输企业。同时对很多大型公司实行控股，包括哈萨克铬业公司（Казхром）、哈萨克铝业公司（Алюминий Казахстана）、哈萨克电解铝厂«Казахстанский электролизный завод»、萨克罗夫—萨尔巴伊斯克选矿公司（Соколовско-Сарбайское горно- обогатительное производственное объединение）、欧亚能源集团（Евроазиатская энергетическая корпорация）、萨罗夫斯克铁合金厂（ОАО «Серовский завод ферросплавов»）等。