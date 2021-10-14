今年哈萨克斯坦已出口小麦320万吨

哈通社/努尔苏丹/10月14日 -- 据统计分析机构energyprom发布数据显示，2021年1-7月，哈萨克斯坦出口了320万吨小麦，总金额达7.278亿美元。实物出口增长24.8%，出口金额增长30.6%。

大部分小麦出口至独联体国家：220万吨，比去年同期增加5.6%。其中，大部分小麦出口至乌兹别克斯坦（160万吨）、塔吉克斯坦（50.888万吨）和俄罗斯（4.21万吨）。

向其他地区和国家出口小麦99.3万吨，是去年同期2.1倍。其中，超三分之一出口至阿富汗（35.56万吨，年增长38.3%），此外，伊朗（34.21万吨）和中国（15.48万吨）也占据了哈国小麦出口较大份额。

今年以来，哈国小麦面粉出口量为74.91万吨，出口金额达2.076亿美元。实物出口减少了11.5%，出口金额减少了12.1%。

哈萨克斯坦向独联体国家出口26.12万吨面粉，比去年同期减少了16.4%。这里主要指乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦。

向世界其他地区和国家出口面粉48.79万吨，比去年同期减少了8.6%。主要原因是对阿富汗的出口量下降：48.61万吨，年减少7.6%。

7月，小麦出口价格月环比上涨1.4%，年环比上涨4.5%。独联体国家出口价格年增长率为4.2%，其他国家为4.7%。

另一方面，今年7月面粉出口交货价格月下降0.8%，年涨幅5.6%。独联体国家出口价格年涨幅达5%，其他国家年涨幅为6.7%。

据Khabar24报道，对阿富汗的小麦出口可能减半。出于多种原因，阿富汗的银行实际上暂时无法运作，阿富汗企业家通过第三国银行支付哈萨克谷物和面粉的运费。

【编译：木合塔尔·木拉提】



