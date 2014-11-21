政府将拨款3213亿坚戈用于5条公路干线的建设升级改造

哈通社阿斯塔纳11月21日电，第一副总理巴赫特江•萨金塔耶夫在20日召开的"哈萨克斯坦-2050"民主力量联盟会议上称，政府将拨款3213亿坚戈，用于5条公路干线的建设升级改造。

萨金塔耶夫表示，政府正在研究制定2015-2019年基础设施发展方案，预计将于年底前通过议会审议。"为建设升级改造国内中部至南部、中部至东部、中部至西部方向的公路干线，政府将拨款3213亿坚戈。其中，2015年拨付1780亿坚戈，2016年1433亿坚戈，" 他说。

萨金塔耶夫介绍称，根据国情咨文下达的任务，政府计划建设升级改造5条公路干线。分别是，阿斯塔纳-阿拉木图1300公里，阿斯塔纳-奥斯卡曼950公里，阿斯塔纳-阿克托别-阿特劳-阿斯特拉罕1600公里，阿拉木图-奥斯卡曼712公里，克孜勒奥尔达-杰兹卡兹甘-卡拉干达-巴甫洛达尔2890公里。这些工程建设将创造20万工作岗位。

据介绍，"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金将动用462亿坚戈用于里海沿岸地区的基础设施建设和铁路建设工程。其中，198亿坚戈用于2015年工程，264亿坚戈用于2016年工程建设。与此同时，基金还将动用277亿坚戈用于楚河-阿拉木图第二条铁路线建设，67亿坚戈用于波尔贾克特-耶尔赛铁路建设。（编译：吴然）