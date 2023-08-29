中国青海夏尔雅玛可布遗址发现3228座先秦墓葬

哈通社/西宁/8月29日 —— 据新华社报道，中国青海省文物考古研究院称，夏尔雅玛可布遗址考古发掘取得新进展，联合考古队通过考古调查、勘探和发掘，发现该遗址三片墓地共有3228座墓葬。

据报道，考古专家认为，这是目前中国西北地区先秦时期墓葬数量最多的墓葬群。

夏尔雅玛可布遗址位于青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县巴隆乡，是一处既有居址又有墓地的诺木洪文化大型聚落，年代为公元前1500年至公元前1000年左右，相当于中原地区的商周时期。

自2021年起，青海省文物考古研究院联合西北大学文化遗产学院对夏尔雅玛可布遗址进行考古发掘。该遗址考古发掘项目负责人杜玮介绍，2023年度发掘面积500平方米，结合勘探和试掘，确认了遗址的总面积和功能区划。居址区总面积约7万平方米，发现有石（城）墙、房屋建筑基址、（铜）冶铸遗存等重要遗迹。

此外，联合考古队在该遗址发现三片墓地，总面积12万平方米，共有墓葬3228座，现已发掘52座。“目前已发现大量陶器、铜器、石（玉）器、骨器、木器、编织物和人骨、动植物遗存，为诺木洪文化研究提供了大量的实物资料。”杜玮说。

8月25日，夏尔雅玛可布遗址举行专家现场验收和咨询会。四川大学教授霍巍说：“此次发掘确认的大型墓葬群和复杂的二次埋葬方式，证实了柴达木盆地的悠久历史，对于丰富青藏高原文明史具有重要意义。”

北京大学教授李水城认为：“该遗址的重要性和学术意义在于，不仅能够厘清诺木洪文化的性质、年代和源流问题，发现的聚落居址和数量庞大的墓葬也是早期人群拓殖青藏高原和文化互动交融的重要见证。”

诺木洪文化是带有青海本土特色的青铜时代考古学文化，主要分布在柴达木盆地及其周边地区。夏尔雅玛可布遗址作为诺木洪文化的典型代表，遗物丰富且保存较好，具有很高的发掘价值。