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    10:24, 23 10月 2020 | GMT +6

    飞抵哈萨克斯坦的329名国际旅客因无PCR检测证明被隔离

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    哈通社/努尔苏丹/10月23日--交通运输国家首席卫生医师萨杜瓦哈斯·巴伊哈布罗夫介绍了23日飞抵哈萨克斯坦的国际旅客因无PCR检测证明被隔离的情况。

    据交通运输国家首席卫生医师介绍，10月23日凌晨，有11班国际航班自土耳其、埃及、阿联酋、白俄罗斯、格鲁吉亚和俄罗斯飞抵哈萨克斯坦，共有1291名乘客，其中，962名乘客持有PCR检测阴性证明，329名乘客没有PCR检测证明。

    其中：

    1）飞抵努尔苏丹市机场的有5班国际航班，共有522名乘客，其中373人持有PCR检测阴性证明，149人没有证明；

    2）飞抵阿拉木图市机场的有5班国际航班，共有728名乘客，其中548人持有PCR检测阴性证明，180人没有证明；

    3）飞抵阿克套市机场的有1班国际航班，共有41名乘客，所有乘客均持有PCR检测阴性证明。

    据悉，飞抵哈萨克斯坦的329名没有PCR检测证明的哈萨克斯坦公民将在努尔苏丹市和阿拉木图市接受为期2天的隔离，并接受PCR检测。

    根据最新的检疫要求，从10月6日开始，自境外入境哈萨克斯坦的外国公民，如果无法提供截至入境时72小时以内的PCR检测阴性的有效报告，则将被禁止入境。 纸质版和电子版PCR检测证明均有效。

    对于乘坐国际航班归国的哈萨克斯坦公民而言，如果无法提供同等要求的PCR检测报告，那么需在指定的设施内进行为期48小时的隔离，并接受专业医疗机构的PCR检测，以确定其是否携带有冠状病毒。

    【编译：阿拉依】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会保障 黄金储备 新型冠状病毒 交通运输
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