央行国际储备达329亿美元

哈通社/阿拉木图/7月9日--央行副行长阿莉娅·莫勒达别科娃8日解释了国际储备和国家基金外汇资产增长的原因。

副行长表示，国际储备量比年初增加了39亿美元，增幅为13.5％。 根据初步数据，6月底，外汇储备达到了329亿美元，一个月之内增加了13亿美元，金价和外汇资产的上涨呈现了这种趋势。

据其介绍，考虑到当前的风险，将黄金作为储备资产积累是合理的。美元仍会在长期内保持其世界主要储备货币的地位。 尽管如此，对黄金投资的需求也在迅速增长。 自年初以来，黄金价格已从每盎司1521美元上涨至1800美元，涨幅为18％。

根据最新数据，6月份国家基金的外汇资产减少7.5亿美元，至577亿美元。

莫勒达别科娃说：“为了履行向国家预算划拨资金的义务，国家基金的资产卖出了约14亿美元或5770亿坚戈。 ”

据了解，6月份，国家基金的投资收入约为6.9亿美元。

“6月份，石油市场呈积极趋势，因此坚戈增值1.7％。 ” 她说。

根据国家总统下达的工作指示，准公共部门出售部分外汇收入工作已延长至今年年底。 从3月26日至6月30日期间，强制性销售总额达到了6.12亿美元。

【编译：阿依波塔】