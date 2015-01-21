“猛女”舍夫多娃杀入澳网32强 将迎战中国一姐彭帅

哈通社阿斯塔纳1月21日电，2015年度澳大利亚网球公开赛展开第二轮争夺。21日，世界排名第66位的我国选手雅洛斯拉娃•舍夫多娃迎战波多黎各选手莫妮卡•普伊格。经过两盘对决，"猛女"舍夫多娃以总比分2-0（6-2/7-6）打败对手，率先进入比赛第三轮，这也是哈萨克斯坦选手首次进入澳网32强。

第三轮比赛中，舍夫多娃将迎战赛会21号种子、中国选手彭帅。自从李娜退役后，作为世界排名第21位的现任中国一姐，彭帅被中国网球迷寄予厚望。虽然排名落后于彭帅，且在之前三次交锋中全部落败，但舍夫多娃今年发挥非凡，打法猛烈，在首轮对决中战胜了赛会16号种子捷克选手萨法洛娃。相信这场比赛将十分精彩。

今日稍晚些，另一名进入比赛第二轮的我国选手扎丽娜•迪亚斯将对战斯洛伐克选手安娜•施密德洛娃，扎丽娜目前世界排名第31位，是我国现任一姐，同时也是本次赛会31号种子。相信扎丽娜也有绝对的实力拿下这场比赛。

而在男子单打方面，哈萨克斯坦男儿们"全军覆没"，库库什金和格鲁贝夫均战败在了首轮比赛中。（编译：吴然 审校：林海）