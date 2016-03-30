比利时官方下调布鲁塞尔恐袭案死亡人数至32人

哈通社阿斯塔纳3月30日电 比利时官方周三下调布鲁塞尔恐袭案死亡人数至32人，此前曾宣布有35人遇难。

据道琼斯消息，比利时官方称32名受害者皆已确认身份，其中17名为比利时公民，15名为海外人士。94名在恐袭事件中受伤的民众仍在医院接受治疗。