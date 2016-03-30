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09:59, 30 三月 2016 | GMT +6
比利时官方下调布鲁塞尔恐袭案死亡人数至32人
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哈通社阿斯塔纳3月30日电 比利时官方周三下调布鲁塞尔恐袭案死亡人数至32人，此前曾宣布有35人遇难。
据道琼斯消息，比利时官方称32名受害者皆已确认身份，其中17名为比利时公民，15名为海外人士。94名在恐袭事件中受伤的民众仍在医院接受治疗。
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