中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    09:59, 30 三月 2016 | GMT +6

    比利时官方下调布鲁塞尔恐袭案死亡人数至32人

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳3月30日电 比利时官方周三下调布鲁塞尔恐袭案死亡人数至32人，此前曾宣布有35人遇难。

    据道琼斯消息，比利时官方称32名受害者皆已确认身份，其中17名为比利时公民，15名为海外人士。94名在恐袭事件中受伤的民众仍在医院接受治疗。

    标签:
    国际 打击极端恐怖主义 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!