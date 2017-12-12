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    12:55, 12 12月 2017 | GMT +6

    欧联杯32强对阵：阿斯塔纳将先主后客战葡萄牙体育

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    哈通社/阿斯塔纳/12月12日 -- 据哈通社体育网消息，欧联杯32强淘汰赛抽签在瑞士尼翁欧足联总部举行，参加抽签的包括24支欧联杯小组赛出线队和8支欧冠联赛小组第三球队。

    根据抽签结果，阿斯塔纳足球俱乐部将对战葡萄牙体育俱乐部。首回合比赛将于当地时间2月15日晚在阿斯塔纳举行，次回合于2月23日举行。

    2017-18赛季欧联杯1/16决赛对阵分别为：

    多特蒙德（德国）VS亚特兰大（意大利）

    尼斯（法国）VS莫斯科火车头（俄罗斯）

    哥本哈根（丹麦）VS马德里竞技（西班牙）

    莫斯科斯巴达（俄罗斯）VS毕尔巴鄂竞技（西班牙）

    雅典AEK（希腊）VS基辅迪纳摩（乌克兰）

    凯尔特人（苏格兰）VS圣彼得堡泽尼特（俄罗斯）

    那不勒斯（意大利）VS莱比锡（德国）

    贝尔格莱德红星（塞尔维亚）VS莫斯科中央陆军（俄罗斯）

    里昂（法国）VS比利亚雷亚尔（西班牙）

    皇家社会（西班牙）VS萨尔斯堡红牛（奥地利）

    贝尔格莱德游击队（塞尔维亚）VS比尔森胜利（捷克）

    布加勒斯特星队（罗马尼亚）VS拉齐奥（意大利）

    卢多戈雷茨（保加利亚）VS AC米兰（意大利）

    阿斯塔纳（哈萨克斯坦）VS葡萄牙体育（葡萄牙）

    厄斯特松德（瑞典）VS阿森纳（英格兰）

    马赛（法国）VS布拉加竞技（葡萄牙）

    【翻译：冰山  编辑：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    体育 阿斯塔纳足球俱乐部 黄金储备
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