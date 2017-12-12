12:55, 12 12月 2017 | GMT +6
欧联杯32强对阵：阿斯塔纳将先主后客战葡萄牙体育
哈通社/阿斯塔纳/12月12日 -- 据哈通社体育网消息，欧联杯32强淘汰赛抽签在瑞士尼翁欧足联总部举行，参加抽签的包括24支欧联杯小组赛出线队和8支欧冠联赛小组第三球队。
根据抽签结果，阿斯塔纳足球俱乐部将对战葡萄牙体育俱乐部。首回合比赛将于当地时间2月15日晚在阿斯塔纳举行，次回合于2月23日举行。
2017-18赛季欧联杯1/16决赛对阵分别为：
多特蒙德（德国）VS亚特兰大（意大利）
尼斯（法国）VS莫斯科火车头（俄罗斯）
哥本哈根（丹麦）VS马德里竞技（西班牙）
莫斯科斯巴达（俄罗斯）VS毕尔巴鄂竞技（西班牙）
雅典AEK（希腊）VS基辅迪纳摩（乌克兰）
凯尔特人（苏格兰）VS圣彼得堡泽尼特（俄罗斯）
那不勒斯（意大利）VS莱比锡（德国）
贝尔格莱德红星（塞尔维亚）VS莫斯科中央陆军（俄罗斯）
里昂（法国）VS比利亚雷亚尔（西班牙）
皇家社会（西班牙）VS萨尔斯堡红牛（奥地利）
贝尔格莱德游击队（塞尔维亚）VS比尔森胜利（捷克）
布加勒斯特星队（罗马尼亚）VS拉齐奥（意大利）
卢多戈雷茨（保加利亚）VS AC米兰（意大利）
阿斯塔纳（哈萨克斯坦）VS葡萄牙体育（葡萄牙）
厄斯特松德（瑞典）VS阿森纳（英格兰）
马赛（法国）VS布拉加竞技（葡萄牙）
【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】