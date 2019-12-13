内务部32名工作人员被授予国家奖章

哈通社/努尔苏丹/12月13日--独立日之际，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫签署总统令，向哈萨克斯坦内务部32名工作人员颁发国家奖章。此外，另有8名内务部工作人员被授予总理颁发的奖章。

据悉，颁奖典礼在内务部举行。

颁奖仪式上，内务部部长叶尔兰·图尔古姆巴耶夫为540名优秀内务部工作人员和军人颁发了奖章。

图尔古姆巴耶夫表示，托卡耶夫总统在讲话中强调指出，在首任总统、民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的领导下我国在世界上成为稳定和有权威的国家之一。

部长还强调指出，一个国家的法律化程度跟执法领域工作人员的日常工作密不可分。该领域的每一个人应竭尽全力维护国家的法律、抵制任何违法行为。需要在人民和警务人员之间建立牢固的关系，提高人民对内务部的信任感。

“我相信内务部工作人员将继续认真、负责的完成本职工作，保障人民的安全。”他说道。

此外，内务部部长还为1340名国家独立之初，为国家的安全勇敢上前、履行本职工作的内务部和国家近卫军军人颁发了奖章。据悉，其中包括131名殉职军人。

【编译：阿依波塔】