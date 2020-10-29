独联体卫生合作理事会召开第32次会议 商合作抗击新冠疫情

哈通社/努尔苏丹/10月29日--独联体卫生合作理事会日前召开第32次会议，哈萨克斯坦卫生部长阿列克谢·崔就哈萨克斯坦对可能出现的疫情第二波高峰开展的准备工作发表了讲话。

部长表示，从大流行开始以来，哈萨克斯坦政府就确保经济稳定和防止疫情进一步蔓延实施了相关举措。成立了由政府总理直接领导的新冠疫情防控跨部门联合委员会。同时，还组建了新冠疫情应急指挥部和流行病学专家组。

据其介绍，短时间内，全国范围内建立了16个符合国际标准的传染病医院。 储备了6万名新冠患者在医院接受两个月治疗的用药库存， 购买了更多的救护车。 目前为止，已向全国各地交付了100个移动医疗设施。

理事会成员国和哈萨克斯坦、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦代表，以及世界卫生组织欧洲区域办事处，独联体和欧亚国家肿瘤学与放射学中心，国际联合会和红十字会代表出席了会议。

会议就发展独联体成员国在抗击疫情方面的合作，落实预防和治疗糖尿病合作计划等问题进行了讨论。

与会者一致同意世卫组织欧洲区域办事处关于进一步发展合作的建议，以监测国家公共卫生系统功能潜力并监测和评估防疫措施。

为了收集和分析独联体国家的COVID-19流行病学、临床和科学数据，理事会成员国将在2020年12月25日前向理事会提供流感高发季节出现的有关急性呼吸道感染和感染冠状病毒的确诊患者症状，以及群体免疫状况的分析信息。

此外，根据会议结果，独联体成员国糖尿病专家委员会将对2016-2020年糖尿病预防和治疗计划的进展进行分析统计。

【编译：阿依波塔】