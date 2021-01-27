蒙古国议会任命第32任政府总理

哈通社/乌兰巴托/1月27日 —— 据人民网报道，蒙古国国家大呼拉尔（议会）全会1月27日通过决议，任命由月蒙古人民党提议的罗布森那木斯莱·奥云额尔登为第32任政府总理。

据报道，新任总理预计近日完成组阁。新总理表示将继续延续上届政府政策，努力实现人民党政府2020年制定的施政纲领。

1月20日，因蒙古国首都乌兰巴托一名染疫产妇转院不当引发民众集会，集会民众要求追究相关部门领导责任。时任总理呼日勒苏赫21日向国家大呼拉尔提交政府集体辞职申请，并在当日获得批准。此后，蒙古人民党提议罗布森那木斯莱·奥云额尔登为下任总理。

罗布森那木斯莱·奥云额尔登，1980年6月生于蒙古国首都乌兰巴托。曾就读于蒙古国肯特省贝尔赫学院记者专业、蒙古国立大学法学专业、蒙古国教育大学教育学专业硕士，懂英语、俄语。历任肯特省贝尔赫县政府办公室主任、首都巴彦朱日赫区社会政策处长、人民党领导委员会办公厅主任、蒙古民主社会青年联盟主席、人民党书记、代理总书记等职务，2016年6月当选国家大呼拉尔委员，2019年任政府部长、政府办公厅主任。2020年6月再次当选国家大呼拉尔委员，7月任政府部长、政府办公厅主任。

蒙古人民党在2020年国家大呼拉尔换届选举中获得76个席位中的62个席位。7月初，蒙古国议会任命蒙古人民党主席呼日勒苏赫第31任政府总理，并组建新政府，执政半年后政府集体辞职。