去年哈国外国直接投资流入净额32亿美元

哈通社/努尔苏丹/7月19日 -- 据联合国贸易和发展会议数据，2021年哈萨克斯坦外国直接投资流入净额达到了32亿美元。

2021年全球外国直接投资净流入总额为1.6万亿美元，同比增长64%。发达经济体增长最活跃，流入资本同比几乎增长2.5倍（+134%）。发展中国家的外国直接投资流入量也有显著增长(+30%)，非洲的增长幅度最大(+113%)。拉丁美洲的外国直接投资增长了56%，东南亚增长了44%，东亚增长了16%。

2020年的危机似乎最终形成了一个新的现实：超一半的外国直接投资不再流向发达国家（2021年外国直接投资流入总量的47.1%），而是流向发展中国家（52.9%）。

在全球外国直接投资(FDI)市场上，哈萨克斯坦历来是自由资本流入多于流出的国家。近年来，外国直接投资的累计存量保持在1520亿坚戈的水平，其中至少三分之二来自大型油气项目。哈萨克斯坦对其他国家的投资总额（外国直接投资净流出）从2015年的268亿美元回落至2021年的157亿美元。

如果从外国直接投资净流量分析，近年来，外国投资者在哈萨克斯坦经济中的活动与2007-2013年相比明显减少。过去四年，外国直接投资净流入不超过40亿美元，而2008年的净流入为143亿美元。

原因不是外国投资者不信任，外国直接投资总流入水平相当稳定。主要原因是，哈萨克斯坦的所有大型石油项目，即吸引外国直接投资者的主要磁铁，包括卡沙甘项目，都进入了油田的工业开发阶段，投资者开始收回收入。

而在2008-2013年，特许经营权所有人只在卡沙甘投资。到2021年底，流入哈萨克斯坦的FDI净额32亿美元（同比减少14%）。

长期以来，哈萨克斯坦投资者在对其他国家的直接投资（外国直接投资外流）方面并不是特别活跃：在过去五年中，他们主要从国外撤出资金。

关于哈国公民参与的并购市场活动，最近一次激增发生在2011年，当时国家油气公司（KazMunayGas）成为Karachaganak油田的股东，从投资者那里获得了未来现金流的10%。

贸发会议专家在2008年和2016年记录的峰值与两个主要油气项目有关——Kashagan（为商业开发阶段做准备）和 Tengiz（FGP/WPMP 项目）。

在过去两年中，哈萨克斯坦有外国直接投资者参与的已申报投资范围总金额不超过10亿美元。