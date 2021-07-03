哈萨克斯坦在第33届国际信息学奥林匹克竞赛获得4枚铜牌

哈通社/努尔苏丹/7月3日 – 哈萨克斯坦国家队在第33届国际信息学奥林匹克竞赛取得优异成绩。

据哈萨克斯坦教育和科学部消息，第33届国际信息学奥林匹克竞赛（33rd International Olympiad in Informatics，​IOI2021）于6月19日-25日在新加坡举行。

大赛由由新加坡国立大学（NUS）计算机学院主办，采取线上模式进行。

来自88个国家的351名选手参加了大赛。

哈萨克斯坦国家队的选手共有4名，分别来自努尔苏丹市、阿拉木图市和乌拉尔市。这4位选手都是哈萨克斯坦全国信息学奥林匹克竞赛的获奖者，并在赛前接受了哈国领先的信息技术大学教师的培训。

教科部消息称，哈萨克斯坦队分2个阶段完成了6个算法任务，最终4名选手在此次大赛中均获得了一枚铜牌。

国际信息学奥林匹克竞赛（International Olympiad in Informatics，IOI），是面向中学生一年一度的信息学科竞赛。这项竞赛包含两天的计算机程序设计，主要编程语言以C++为主，解决各类算法问题。选手以个人为单位，每个国家最多可选派4名选手参加，参赛选手从各国相应计算机竞赛中选拔。

第一届国际信息学奥林匹克竞赛于1989年在保加利亚的布拉维茨举行。哈萨克斯坦曾于2015年在阿拉木图主办这一赛事。

【编译：木合塔尔·木拉提】