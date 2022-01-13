全球疫情：全球日增确诊超334万例 累计逾3.1亿例

哈通社/努尔苏丹/1月13日 —— 据海外网消息，根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年1月13日6时30分，全球累计确诊新冠肺炎病例316796644例，累计死亡病例5528332例。全球单日新增确诊病例3349746例，新增死亡病例8908例。

数据显示，美国、法国、印度、意大利、西班牙是新增确诊病例数最多的五个国家。美国、俄罗斯、波兰、英国、德国是新增死亡病例数最多的五个国家。

美国新增超109万例确诊病例 福奇称每个美国人都可能感染奥密克戎毒株

根据Worldometer实时统计数据，截至北京时间2022年1月13日6时30分左右，美国累计确诊新冠肺炎病例64093472例，累计死亡病例866168例。与前一日6时30分数据相比，美国新增确诊病例1095580例，新增死亡病例6174例。

据美国《华盛顿邮报》报道，美国食品药品监督管理局（FDA）代局长珍妮特·伍德科克（Janet Woodcock）11日在参议院听证会上悲观预测，现在的情况是“大多数美国人都会感染新冠病毒”。美国首席防疫专家福奇11日也表示，新冠病毒变异株“奥密克戎”（Omicron）如野火燎原般蔓延全美各地，每个人都很有可能感染病毒，但打过疫苗的人若感染情况会好些。

英国新增超12万确诊病例 累计确诊逾1486万例

当地时间1月12日，英国政府公布最新数据显示，过去24小时英国新增新冠肺炎确诊病例129587例，累计确诊14862138例；新增死亡病例398例，累计死亡151007例。

根据英国国家统计局的预测，在截止到2022年1月7日的一周内，英国约有430万人感染了新冠病毒，高于此前一周的370万人。

法国新增超36万例确诊病例 连续两日超过36万例

当地时间12日，根据法国公共卫生署的统计，法国单日新增新冠肺炎确诊病例361719例，连续两日超过36万例；自疫情以来，法国累计确诊12934957例；新增死亡病例249例，累计死亡病例126188例。医院方面，目前法国共有在院治疗新冠患者23889人，其中重症患者3985人。

意大利新增超19万例确诊病例 新冠患者愈后再感染几率升高

当地时间1月12日，意大利卫生部公布的最新统计数据显示，过去24小时，该国新增新冠肺炎确诊病例196224例，累计确诊7971068例；新增死亡病例313例，累计死亡139872例；新增治愈病例108198例，累计治愈5609136例；现存确诊病例2222060例。过去24小时，意大利共完成约119万次新冠病毒检测，阳性检出率为16.5%。

据意大利欧联网11日援引欧联通讯社报道，临床数据显示，新冠感染者治愈后，再次感染的病例占总病例数的比例正在提升。意大利国家区域医疗服务局表示，随着新冠患者越来越多地占据医疗资源，目前没有空间进行术后重症监护，各地常规手术量已大幅下降。

俄罗斯新增超1.7万例确诊病例 普京称俄疫情可能迎来新一波暴发

据俄罗斯新冠病毒防疫官网发布的信息，截至莫斯科时间1月12日11时30分，过去24小时，全俄新增新冠肺炎确诊病例17946例，累计确诊10702150例；新增治愈病例26346例，累计治愈9758364例；新增死亡病例745例，累计死亡318432例。

俄罗斯总统普京12日在与政府成员举行视频会议时表示，目前俄罗斯疫情形势复杂，有可能迎来新一波暴发。他要求政府相关部门采取各种防控措施，做好充分应对。