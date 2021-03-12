哈国冰淇淋巨头将投资334亿在阿拉木图建厂

哈通社/塔勒德库尔干/3月12日 -- 阿拉木图州政府新闻中心消息，哈萨克斯坦冰激凌行业巨头Shin Line公司将在阿拉木图地区伊犁区建立一个冰淇淋和食品生产厂，设计产能为每年2.2万吨。该项目将吸引334亿坚戈投资。工厂的设备安装工作已经在进行中。

阿拉木图州长阿曼德克·巴塔洛夫与投资方管理层签署了一份启动生产备忘录。据该公司总裁安德里·申介绍，新的生产基地包括独联体、东欧和中亚地区最大、最具创新性的冰淇淋工厂，以及生产各种食品的企业。一期建设设计能力将于2021年5月完工，每年的产品量为21500吨。该公司计划到2024年每天生产350吨产品。

该厂引进丹麦和德国的最先进设备，主要生产冰淇淋、乳制品、冷冻半成品、面团、各类面条，还将生产糖果。工厂的目标是生产哈萨克斯坦市场上还没有冰淇淋品类。目前，该公司仅在哈国部分冰淇淋细分市场占有35%的市场份额。

2020年底，Shin Line冰淇淋已经占据白俄罗斯冰淇淋进口总量的一半以上，公司产品在吉尔吉斯冰淇淋市场的份额已经超过50%，产品还在阿塞拜疆、俄罗斯、蒙古和中国市场销售。在不久的将来该公司计划进入新的市场，重点是乌克兰市场。

安德里·申介绍，由于季节性因素影响冰淇淋的生产，新工厂还将建立牛奶、方便面和半成品的生产线，这些产品不受季节性因素的影响。公司代表宣布了建立奶牛场的计划。在第一阶段，将购买600头牛，后期再购买1200头牛。这样他们可以实现自己供应优质原材料。同时，该公司还计划建立一个饲料基地，并铺设电力和污水管网的工厂。

阿拉木图州长承诺在业务路线图的框架内为企业提供各项支持，还指示政府部门研究为中期融资框架的开放提供政策支持的问题，以及为建立饲料基地分配场地的问题。

Shin Line公司负责人表示，由于政府的支持和提供的优惠政策，为当地创造了良好的投资环境，企业家得到了必要的支持。公司将促进本地经济发展，并协助官方在哈中霍尔果斯国际跨境合作中心开设物流中心或仓库。