全球首富马斯克净资产达3350亿美元

哈通社/努尔苏丹/11月2日 —— 据外媒综合报道，彭博亿万富豪指数显示，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）的净资产上周五（10月29日）已达到3018亿美元，成为历史上首位身价破3千亿的富翁。

截至11月1日美股收盘，特斯拉 股价收涨8.49%至1208.59美元，再创新高，特斯拉市值也突破1.2万亿美元。随着特斯拉股价飙升，马斯克的身价也随之增加240亿，净资产达3351亿美元。

目前，马斯克的净资产领先第二名的贝索斯超1000亿美元，接近“股神”巴菲特的三倍，也是比尔·盖茨、拉里·佩奇和马克·扎克伯格的两倍多。

此外，马斯克的身价超过了其母国南非的GDP。根据世界银行的数据，南非2020年GDP为3019亿美元。

据彭博称，巴菲特的慈善事业在一定程度上解释了他和马斯克财富差距日益拉大的原因。这位价值投资者每年都将自己持有的伯克希尔·哈撒韦公司股票的一部分捐赠给包括比尔·盖茨和梅琳达·盖茨基金会在内的各种慈善机构。现年91岁的巴菲特今年6月表示，他过去16年捐款的价值总计410亿美元。

上周末，马斯克在推特上回应了联合国世界粮食计划署（WFP）官员要求其捐款的呼吁。马斯克称，如果WFP能够概述如何利用这笔资金解决世界饥饿问题，他将“立刻”出售价值60亿美元的特斯拉股票。



