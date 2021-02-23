萨特巴耶夫大学在世界大学网络排名中上升3380位

哈通社/努尔苏丹/2月23日--世界大学网络排名（Webometrics）发布了2021年世界大学最新排名， 萨特巴耶夫哈萨克国立技术研究大学排名第3783位，与2019年相比，排名上升了3380位。

全球排名中包括哈萨克斯坦的125所大学。排名前三名通常是综合大学。

萨特巴耶夫哈萨克国立技术研究大学在哈萨克斯坦的整体评分中排名第四，再次确认了萨特巴耶夫大学是哈萨克斯坦头号技术大学的称号。

世界大学网络排名（Webometrics Ranking of World Universities）是由位于马德里的西班牙国家研究委员会（CSIC）的“Cyber​​metrics Lab”研究组发布的世界大学的全球学术排名。

该评级的目的是增加互联网上科研机构的存在，并促进科学活动成果的公开发布。该评级出现在2004年，并且每年一月和七月进行更新。

评级的宗旨是敦促“全球的大学与研究中心能展现其对电子期刊、科学研究成果与研究活动之国际化的学术责任”，并促进科学活动结果的公开出版，该评级自2004年开始发布，于每年一月和七月更新一次。

【编译：阿拉依】